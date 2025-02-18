Трамп оценил переговоры с Россией в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде, и выразил уверенность в прогрессе по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил после подписания новых указов в своем поместье Мар-а-Лаго.
Трамп подчеркнул, что переговоры были «очень хорошими» и значительно укрепили его уверенность в возможности достижения соглашения по Украине. «Гораздо больше уверен, они [переговоры] были очень хорошими», — сказал он журналистам Fox News.
В ходе переговоров между Россией и Соединенными Штатами, прошедших в Эр-Рияде, была достигнута конструктивная атмосфера. Делегации, возглавляемые Сергеем Лавровым и представителем США Уолтцом, обсудили вопросы начала переговоров по урегулированию ситуации на Украине и достигли договоренности о необходимости подготовки к следующим встречам.
Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, переговоры не ограничились лишь деловым общением, но и включали обмен шутками. По его словам, это способствовало обстановке доверия и понимания, передает «Царьград».
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