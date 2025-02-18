«Не могли представить встречу лучше»: что американские дипломаты рассказали о переговорах в Эр-Рияде

США и Россия начали восстанавливать дипломатические отношения: первые за три года переговоры между двумя странами прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Американские переговорщики положительно оценили прошедшую беседу. Какие детали встречи они раскрыли — читайте в материале URA.RU.
Завершение конфликта в три шага
Страны договорились, что прекращение конфликта на Украине должно быть прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон. На данный момент американская сторона предлагает трехступенчатый мирный план, который подразумевает прекращение огня, выборы президента на Украине, а в итоге и подписание окончательного соглашения. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами подчеркнул, что не видел сообщений о «трехступенчатом плане».
США и Россия продолжат сотрудничать
Стороны договорились подготовить почву для будущего сотрудничества и инвестиций после завершения конфликта. Американцы намекнули даже на отмену санкций со стороны стран Запада.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для урегулирования СВО нужны уступки всех сторон, включая Вашингтон, Москву и Украину. Штаты стремятся к окончательному, а не временному решению текущей ситуации.
«Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон. Условия должны быть приемлемыми», — отметил Рубио. К переговорам, касающимся экономики, привлекут Евросоюз, поскольку он тоже вводил санкции против России, подчеркнул американский переговорщик.
Командная работа
Глава МИД России Сергей Лавров и Марко Рубио договорились о сотрудничестве по общим геополитическим интересам. В этом контексте планируется назначить «команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию», заявляют американские дипломаты. Рубио отметил, что ведется работа по возобновлению в скором времени работы посольств в Москве и Вашингтоне.
«Не могли представить результатов лучше»: США оценили переговоры в Эр-Рияде
Американская сторона положительно отозвалась о беседе с представителями России. Марко Рубио, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявили, что ждут положительного завершения переговоров.
«Мы все были нацелены на то, чтобы получить хороший результат. Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров», — заявил Уиткофф. А госсекретарь Рубио отметил, что стороны договорились восстановить прежнюю численность сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне.
Результаты «исторической встречи» заметят уже через неделю
Будущее переговорного процесса по Украине определится готовностью сторон «выполнять свои обещания». Это покажет уже ближайшая неделя, заявил Рубио. По его словам, окончание конфликта «откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике».
Саму встречу Рубио охарактеризовал как историческую. «Значимых контактов США с Россией не было почти три года, встреча в Эр-Рияде заложила основу для будущего взаимодействия», — отметил госсекретарь. Американцы ждут, что работа дипломатов с обеих сторон будет восстановлена очень быстро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.