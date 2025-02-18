Жительница ХМАО попала под суд за продажу доступа в онлайн-банк

Жительница Сургутского района попала под суд за продажу доступа в личный кабинет онлайн-банка. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.
«В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что подсудимая в ходе переписки в сети Интернет с неустановленным лицом, дала свое согласие за денежное вознаграждение передать ему сведения для доступа к системам „онлайн банка“. Она передала логины и пароли для первичного входа, подключённым к находившимся в её пользовании расчетным счетам, открытым на ее имя, и на имя ее сына», — сказано в сообщении.
Неизвестный воспользовался ее данными и ввел в заблуждение жительницу Алтая, убедив ее перевести сумму размером боле 100 тысяч рублей на расчетные счета подсудимой. Далее неустановленное лицо воспользовался средствами по своему усмотрению.
Женщину признали виновной по статье 187 УК РФ и назначил ей наказание, с применением статьи 64 УК РФ в виде одного года одного месяца лишения свободы, без штрафа. «В соответствии со статьей 73 УК РФ условно с испытательным сроком на один год», — добавили в суде.
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