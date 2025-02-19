В Северной Осетии сошла лавина, пропали двое туристов

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Двое туристов пропали после схода лавины
Двое туристов пропали после схода лавины Фото:

В Северной Осетии произошел сход лавины, в результате чего пропали без вести двое туристов в ущелье Танадон. Об этом рассказали в МЧС России.

«В ущелье Танадон двое туристов перестали выходить на связь. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС.

Там добавили, что в эту зону были направлены семь спасателей МЧС России для поиска. Последний случай схода лавины в этом районе зафиксирован в конце 80-х годов, заключили в ведомстве.

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В Северной Осетии произошел сход лавины, в результате чего пропали без вести двое туристов в ущелье Танадон. Об этом рассказали в МЧС России. «В ущелье Танадон двое туристов перестали выходить на связь. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что в эту зону были направлены семь спасателей МЧС России для поиска. Последний случай схода лавины в этом районе зафиксирован в конце 80-х годов, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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