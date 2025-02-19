В Северной Осетии сошла лавина, пропали двое туристов

В Северной Осетии произошел сход лавины, в результате чего пропали без вести двое туристов в ущелье Танадон. Об этом рассказали в МЧС России.
«В ущелье Танадон двое туристов перестали выходить на связь. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС.
Там добавили, что в эту зону были направлены семь спасателей МЧС России для поиска. Последний случай схода лавины в этом районе зафиксирован в конце 80-х годов, заключили в ведомстве.
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