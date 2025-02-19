В Тюмени пассажир такси разбил стекло автомобиля из-за несостоявшейся поездки. Об этом водитель поврежденной машины рассказал в соцсети «ВК». Мужчина не смог добраться до точки назначения, а деньги в приложении списались.
«Стекло машины разбито из-за того, что у пассажира списалась сумма за подачу. Через пять минут деньги вернулись, но транспорт уже был поврежден. У человека терпения не хватило», — рассказал таксист в сообществе «ДТП Тюмень».
Он добавил, что конфликт между тюменцами возник у железнодорожного вокзала, куда пассажир вызвал такси. Из-за большого потока машин водитель был вынужден остановиться в единственном доступном месте. Однако оно оказалось неудобным для клиента, из-за чего у него началось платное ожидание.
Впоследствии, по рассказу водителя, между ними завязалась словесная перепалка. Таксист начал жаловаться на низкую стоимость поездки, а в итоге вообще решил отказаться от заказа, высадив пассажира. Он сослался на то, что не сможет прокормить семью на столь несоразмерный по оплате и затраченному времени заказ.
На видео можно заметить, что в результате конфликта, мужчина ударил по стеклу рукой, из-за чего оно разбилось. По заверениям водителя, как таковой поездки не состоялось, но в поддержку никто из них не писал.
В техподдержке «Яндекс Такси» корреспонденту URA.RU сообщили, что организация не регулирует подобные вопросы. Их разрешение возможно только по личной договоренности между пассажиром и водителем.
Ранее URA.RU сообщало, что таксисты в Тюмени стали меньше зарабатывать. Вместе с тем в конце 2024 года цена одного километра пути снизилась на рубль.
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