В Тюмени подешевело такси

В Тюмени в конце 2024 года снизилась цена поездок на такси. В декабре средняя стоимость одного километра пути снизилась на рубль. Об этом стало известно журналистам.
«Средняя стоимость одного километра пути на такси в Тюмени в июне 2024 года составляла 35,65 рублей, в ноябре она выросла до 41,31. В декабре произошел спад почти на рубль — цена опустилась до 40,33 рублей», — передают журналисты РБК Тюмень со ссылкой на Тюменьстат.
Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты недовольны низкими ценами на поездки этой зимой. Якобы раньше водители имели возможность больше заработать. Сейчас же надбавок стало значительно меньше, поэтому многие сотрудники вынуждены отказаться от работы.
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