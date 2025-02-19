Зеленский отказался слушать Трампа и уходить с поста президента

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что снять его с поста президента не получится. Он сослался на опрос Киевского международного института социологии, по которому его собственный рейтинг составляет 57%. Так он прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что на Украине необходимо провести выборы.
«Сегодня утром вышел опрос КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — сообщил Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ARD.
Ранее Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах в том случае, если там пройдут выборы президента. Глава США отметил, что рейтинг доверия к нынешнему лидеру среди украинцев составляет всего 4%. Зеленский, в свою очередь, заявил, что американский президент якобы стал жертвой российской дезинформации.
Срок президентства Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако он отменил выборы, сославшись на военное положение и несвоевременность избрания нового главы в текущих условиях, несмотря на то, что это противоречит украинской Конституции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.