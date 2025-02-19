Зеленский отказался слушать Трампа и уходить с поста президента

Зеленский заявил Трампу, что поменять его не получится
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Зеленский заявил, что поменять его «не получится»
Зеленский заявил, что поменять его «не получится» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что снять его с поста президента не получится. Он сослался на опрос Киевского международного института социологии, по которому его собственный рейтинг составляет 57%. Так он прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что на Украине необходимо провести выборы.

«Сегодня утром вышел опрос КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — сообщил Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ARD.

Ранее Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах в том случае, если там пройдут выборы президента. Глава США отметил, что рейтинг доверия к нынешнему лидеру среди украинцев составляет всего 4%. Зеленский, в свою очередь, заявил, что американский президент якобы стал жертвой российской дезинформации.

Срок президентства Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако он отменил выборы, сославшись на военное положение и несвоевременность избрания нового главы в текущих условиях, несмотря на то, что это противоречит украинской Конституции.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что снять его с поста президента не получится. Он сослался на опрос Киевского международного института социологии, по которому его собственный рейтинг составляет 57%. Так он прокомментировал слова главы США Дональда Трампа о том, что на Украине необходимо провести выборы. «Сегодня утром вышел опрос КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — сообщил Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ARD. Ранее Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах в том случае, если там пройдут выборы президента. Глава США отметил, что рейтинг доверия к нынешнему лидеру среди украинцев составляет всего 4%. Зеленский, в свою очередь, заявил, что американский президент якобы стал жертвой российской дезинформации. Срок президентства Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако он отменил выборы, сославшись на военное положение и несвоевременность избрания нового главы в текущих условиях, несмотря на то, что это противоречит украинской Конституции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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