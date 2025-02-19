Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основатель хора Михаил Турецкий открыли выставку «Герои Отечества». Как сообщили в пресс-службе главы региона, экспозиция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Торжественно открылась масштабная выставка „Герои Отечества“. На открытии присутствовали ветераны СВО и воспитанники кадетского корпуса», — заявили в резиденции губернатора.
Выставка, охватывающая более двух столетий российской истории. Посетители смогут прикоснуться к истории страны и почувствовать связь поколений.
«Выставка охватывает сразу несколько эпох. Представлены экспонаты от Отечественной войны 1812 года до наших нынешних времен, до специальной военной операции», — заметил Текслер.
Восхищение экспозицией выразил Турецкий. Он поблагодарил людей, организовавших выставку. В рамках ее работы пройдут встречи с ветеранами боевых действий для подрастающего поколения и молодежи, состоятся тематические экскурсии.
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