Губернатор Текслер и основатель хора Турецкого открыли выставку в Челябинске. Фото

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Алексей Текслер отметил, что выставка охватила несколько эпох
Алексей Текслер отметил, что выставка охватила несколько эпох Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основатель хора Михаил Турецкий открыли выставку «Герои Отечества». Как сообщили в пресс-службе главы региона, экспозиция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Торжественно открылась масштабная выставка „Герои Отечества“. На открытии присутствовали ветераны СВО и воспитанники кадетского корпуса», — заявили в резиденции губернатора.

Выставка, охватывающая более двух столетий российской истории. Посетители смогут прикоснуться к истории страны и почувствовать связь поколений.

«Выставка охватывает сразу несколько эпох. Представлены экспонаты от Отечественной войны 1812 года до наших нынешних времен, до специальной военной операции», — заметил Текслер.

Восхищение экспозицией выразил Турецкий. Он поблагодарил людей, организовавших выставку. В рамках ее работы пройдут встречи с ветеранами боевых действий для подрастающего поколения и молодежи, состоятся тематические экскурсии.

На открытии присутствовали кадеты и участники СВО
На открытии присутствовали кадеты и участники СВО
Фото:
Основатель хора Михаил Турецкий поблагодарил организаторов экспозиции
Основатель хора Михаил Турецкий поблагодарил организаторов экспозиции
Фото:
Современность представлена экспонатами специальной военной операции
Современность представлена экспонатами специальной военной операции
Фото:
Посетители смогут почувствовать связь поколений
Посетители смогут почувствовать связь поколений
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основатель хора Михаил Турецкий открыли выставку «Герои Отечества». Как сообщили в пресс-службе главы региона, экспозиция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Торжественно открылась масштабная выставка „Герои Отечества“. На открытии присутствовали ветераны СВО и воспитанники кадетского корпуса», — заявили в резиденции губернатора. Выставка, охватывающая более двух столетий российской истории. Посетители смогут прикоснуться к истории страны и почувствовать связь поколений. «Выставка охватывает сразу несколько эпох. Представлены экспонаты от Отечественной войны 1812 года до наших нынешних времен, до специальной военной операции», — заметил Текслер. Восхищение экспозицией выразил Турецкий. Он поблагодарил людей, организовавших выставку. В рамках ее работы пройдут встречи с ветеранами боевых действий для подрастающего поколения и молодежи, состоятся тематические экскурсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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