«Ноль креатива»: продюсер Дворцов оценил клип эстонца о кофе на «Евровидение»

Идея песни о кофе эстонского артиста Томми Кэша, прошедшего отбор на музыкальный конкурс «Евровидение», весьма неоднозначная, но шансы победить или даже проявить себя, у него небольшие. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов.
«С одной стороны, он ничего такого не демонстрирует — просто любовь к кофе. С другой — кофеин — мощный своеобразный наркотик, давайте не забывать об этом. Поэтому тут неоднозначный смысл заложен. Что касается клипа, мне жаль режиссера, так как идея оказалась на нуле, никакого креатива. Сидит, пьет кофе. На какой выигрыш в конкурсе он рассчитывает с таким пустым материалом?» — рассуждает Дворцов.
Эстонский артист Томми Кэш представит страну на «Евровидении» с песней Espresso Macchiato. Номер для него делала режиссер и сценарист Алина Пязок, которая долгое время жила и работала в Санкт-Петербурге.
Именно благодаря ей появились 38 из 42 клипов группы Little Big (фронтмен группы Илья Прусикин признан Минюстом РФ иноагентом) и номер для «Евровидения-2020», которое отменилось из-за пандемии коронавируса и «Евровидения-2021». Второй раз артисты отказались от участия сами.
Но в этот раз режиссерская работа подкачала, оценивает ролик Дворцов. Музыкальный конкурс «Евровидение» давно уже таковым не является. Как показывает практика, артисты берут креативом, яркими номерами или какой-то странностью, граничащей с дикостью. Чем эпатажнее ролик, наряд или выступление — тем больше шансов на победу. У эстонца ничего такого нет.
«Если вспомнить наши номера на „Евровидении“ Димы Билана, Полины Гагариной, Сергея Лазарева, то ни одна европейская страна и рядом не стояла. У нас самые дорогие и креативные шоу. Это всегда выглядит дорого и со вкусом.
Мы зрителю доносим идею, которая воплощается в песне. А тут ничего такого даже рядом нет. Хотя конкурсу это не надо. Помню, как они выпустили девушку в памперсах — это психологический нонсенс, который просто давит на психику людей. Такие там сейчас и нужны», — пояснил продюсер.
Финал конкурса «Евровидение» в этом году пройдет в Базеле 17 мая. В прошлом году победителем конкурса стала Швейцария, которую представлял певец Немо с песней The Code.
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