Как вышло, что Трамп послушал песню Кадышевой, и при чем тут UFC

Президент США Дональд Трамп послушал песню звезды советской и российской эстрады Надежды Кадышевой «Широка река». Это произошло во время турнира UFC во время выхода на ринг бойца смешанных единоборств, тяжеловеса Сергея Спивака по прозвищу Полярный Медведь. За время своей карьеры он одолевал российского бойца Алексея Олейника, американского ветерана UFC Трэвиса Фултона и других. А во время одного из турниров встретил свою девушку мечты, с которой впоследствии у них сложился крепкий боевой союз. О том, как Спивак завоевывал титул чемпиона, искал любовь в единоборствах и почему он так обожает песню Кадышевой — в материале URA.RU.
Трамп послушал песню Кадышевой
Трамп приехал на турнир UFC 316 в Пруденшал-центре в Ньюарке 8 июня и сообщил о своем визите в соцсетях. Расположившись в одной из лож в компании президента UFC Дэйны Уайта, американский лидер стал свидетелем выхода молдавского бойца смешанных единоборств — Сергея Спивака — под песню певицы из России Надежды Кадышевой под названием «Широка река». Так, Трампу удалось послушать хит звезды российской эстрады во время просмотра боя.
Полярный Медведь выходит под Кадышеву
Тяжеловес UFC Спивак всегда выходит на бой под песню Кадышевой «Широка река». В беседе со «Спорт-Экспресс» он рассказывал, что не собирается менять традицию, поскольку именно эта песня помогает ему расслабиться перед боем и настроиться на победу.
«Очень нравится эта песня! Менять не собираюсь. Выбрал спокойную песню, чтобы хладнокровно настроиться на бой. Мне не нужны какие-то яркие эмоции. Наоборот — нужно успокоиться, и я стараюсь расслабиться, чтобы все получилось», — сказал Спивак.
«Широка река»
Песня впервые была представлена в альбоме «Когда-нибудь», записанном на студии «Союз» в 2003 году. По словам поэта-песенника Евгения Муравьева, на создание композиции у него ушло не более тридцати минут.
Широка река, глубока река,
Не доплыть тебе с того бережка.
Тучи низкие прячут лунный свет,
Полететь бы мне, да вот крыльев нет.
Во сыром бору злой огонь кипит,
Конь черней, чем ночь, у огня стоит.
Спустя год ансамбль «Золотое кольцо» выпустил альбом с тем же названием. Значительный рост популярности песня приобрела после исполнения на музыкальном проекте Первого канала «Фабрика звезд-4», где дуэт Надежды Кадышевой и финалиста шоу Антона Зацепина представил композицию широкой аудитории. Впоследствии песня была включена в ротацию телеканала «Муз-ТВ» и «Русского радио», а также заняла лидирующую позицию в чарте «Золотой граммофон».
Через 23 года после релиза композиция вновь обрела популярность среди молодежи в интернете. Ее начали активно использовать ее в своих видеороликах на различных платформах социальных сетей.
Биография Спивака
Спивак родился в 1995 году в Кишиневе, столице Молдавии. Несмотря на это, считает себя славянином — его родители имеют русско-украинские корни. Спивак познакомился с UFC еще в детстве, когда увидел по телевизору бой российского бойца Федора Емельяненко, ставшего для него кумиром. Начав джиу-джитсу, мальчик впоследствии изучил бокс и дзюдо. Тогда отец, поддерживавший стремление сына, называл мальчика «полярным мишкой». Впоследствии это прозвище Спивак взял и для профессиональной карьеры.
В сентябре 2014 года Спивак провел дебютный поединок против бойца Андрея Серебряникова в украинском промоушене RFP и завершил его техническим нокаутом в первом же раунде. Далее, под эгидой WWFC, он провел серию из шести побед. Из-за выступлений под эгидой украинского промоушена его часто представляли как украинского бойца, выпуская на ринг под украинским флагом.
За свою карьеру Полярный медведь одолел бойцов Евгения Бову, Юрия Горбенко, Люка Мортона, Артема Черткова, в 2017 провел чемпионский поединок против ветерана UFC Трэвиса Фултона, а через год дважды подтвердил свой титул чемпиона WWFC. Излюбленного приема как такового у Спивака нет — он побеждал и болевыми приемами, и нокаутами.
А в 2019 году Полярный Медведь дебютировал в UFC. Первый бой он проиграл, однако реабилитировался в последующих. А через два года, в Лас-Вегасе, встретился с бойцом Алексеем Олейником, который выступал на профессиональном уровне с 1996 года, являлся двукратным чемпионом России и мира по боевому самбо и рекордсменом по количеству побед в ММА удушением иезекииля. Взять в коронный удушающий Олейник хотел и Полярного Медведя, однако тот выдержал натиск. Решением судей победа была отдана Спиваку.
Через год он одержал победу над бойцом Грегом Харди, выиграв его в первом раунде. Этот выигрыш стал 14-м в карьере Спивака.
Сейчас он продолжает выступать в тяжелом дивизионе UFC — его рост составляет 191 см, а вес — 110 кг. Его никто не ведет, он готовится ко всем сражениям сам, тренируясь, выбирая залы и посещая сборы самостоятельно. Полярный Медведь прибегает к помощи тренеров только иногда, чтобы поставить технику борьбы, ног, сгонки веса. Список кумиров, наряду с Емельяненко, для Спивака составляют бойцы Джуниор дос Сантос, Кейн Веласкес и Хабиб Нурмагомедов.
История любви
В 2021 году Спивак познакомился с российским бойцом UFC Мариной Мохнаткиной в 2021 году во время турнира PFL в США. Она сразу понравилась молдавскому тяжеловесу, он начала проявлять к россиянке знаки внимания, поддерживать, поскольку та прилетела в Штаты в одиночку, без команды. После боя Мохнаткина планировала вернуться в Россию, однако завязывающиеся отношения изменили ее планы. Вскоре бойцы начали встречаться.
«Он находится в моем углу, поддерживает меня, мы тренируемся вместе. Поэтому с такой поддержкой грех не быть чемпионкой», — сказала россиянка в интервью Meta MMA.
По словам Спивака, Мохнаткина для него явилась «девушкой-мечтой», которую он всю жизнь представлял. В 2023 пара сыграла свадьбу — она получилась спонтанной, платье невеста выбирала из своего гардероба, жених с трудом заказал кольцо. Вскоре стало известно, что пара ждет ребенка. Сразу после родов Мохнаткина вернулась к боям.
Пара живет в США. Спивак и Мохнаткина пополняют длинный список семейных пар в ММА.
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