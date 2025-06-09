Shot: над Чебоксарами прогремели взрывы, появился черный дым. Видео

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Черный дым поднялся над городом
Черный дым поднялся над городом Фото:

В Чебоксарах (Республика Чувашия) утром 9 июня прозвучало несколько взрывов. Над городом поднялся густой черный дым, сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения очевидцев. 

«Несколько взрывов прогремели в Чебоксарах. Над городом виден густой черный дым», — сказано в сообщении. Всего местные жители зафиксировали не менее шести мощных хлопков.

Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальные лица пока не прокомментировали происшествие.

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В Чебоксарах (Республика Чувашия) утром 9 июня прозвучало несколько взрывов. Над городом поднялся густой черный дым, сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения очевидцев.  «Несколько взрывов прогремели в Чебоксарах. Над городом виден густой черный дым», — сказано в сообщении. Всего местные жители зафиксировали не менее шести мощных хлопков. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальные лица пока не прокомментировали происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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