Шольц назвал придурками противников военной помощи Украине

В Берлине на частном мероприятии канцлер Германии Олаф Шольц назвал критикующих его политику по оказанию военной помощи Украине «антипатриотическими провинциальными придурками». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.
«Шольц снова оказался в центре внимания из-за буйного нрава после того, как назвал критикующих его политику в отношении Украины „непатриотичными провинциальными придурками“. Это произошло во время частного обеда с законодателями, занимающимися коалиционным бюджетом», — пишет издание со ссылкой на Шефера.
По словам Шефера, депутаты во время обеда стали давить на канцлера. Они твердили, что нужно увеличить поддержку Киева, и обвинили Шольца в неспешности с решением вопроса поставок вооружения. Когда Шефер указывал ему на то, что вклад Германии, учитывая ее ВВП, слишком мал, канцлер вышел из себя и ответил бранью.
Германия занимает второе место после США по поставкам вооружений на Украину. По словам официального представителя германского кабмина, ФРГ с начала конфликта выделила Украине около 44 миллиардов евро.
Резкие и грубые высказывания для канцлера становятся нормой: ранее Шольц оскорбил темнокожего политика от Христианско-демократического союза Джо Кьяло. Канцлер назвал его шутом, передает 360.ru.
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