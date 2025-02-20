Трамп сделал заявление о Третьей мировой

Трамп: курс Байдена мог привести к Третьей мировой войне
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Трамп считает, что Байден мог спровоцировать ядерную войну
Трамп считает, что Байден мог спровоцировать ядерную войну Фото:

Курс экс-президента США Джо Байдена мог привести к Третьей мировой войне. Такое мнение высказал действующий президент США Дональд Трамп. 

«Третья мировая война не отвечает ничьим интересам. А курс Байдена мог привести к ней уже в течение года», — приводит слова Трампа в рамках форума в Майями Fox News.

Ранее Байден в своей заключительной речи признал, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией. Однако, по его словам, удалось избежать этой угрозы.

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Курс экс-президента США Джо Байдена мог привести к Третьей мировой войне. Такое мнение высказал действующий президент США Дональд Трамп.  «Третья мировая война не отвечает ничьим интересам. А курс Байдена мог привести к ней уже в течение года», — приводит слова Трампа в рамках форума в Майями Fox News. Ранее Байден в своей заключительной речи признал, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией. Однако, по его словам, удалось избежать этой угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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