Трамп сделал заявление о Третьей мировой

Курс экс-президента США Джо Байдена мог привести к Третьей мировой войне. Такое мнение высказал действующий президент США Дональд Трамп.
«Третья мировая война не отвечает ничьим интересам. А курс Байдена мог привести к ней уже в течение года», — приводит слова Трампа в рамках форума в Майями Fox News.
Ранее Байден в своей заключительной речи признал, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией. Однако, по его словам, удалось избежать этой угрозы.
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