Президент США Джо Байден в своей заключительной речи признал, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией. Однако, по его словам, удалось избежать этой угрозы.
«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать конфликта между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — сказал Байден, его речь транслировалась на официальном сайте Белого дома.
В ответ на заявления Байдена, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила резкую критику. Она обвинила Запад в ложных обвинениях в адрес России и указала на провокационную политику администрации Байдена.
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