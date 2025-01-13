13 января 2025

Байден в прощальной речи признал риски конфронтации с РФ из-за Украины

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Байден выступил с заключительной речью
Байден выступил с заключительной речью Фото:

Президент США Джо Байден в своей заключительной речи признал, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией. Однако, по его словам, удалось избежать этой угрозы.

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать конфликта между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — сказал Байден, его речь транслировалась на официальном сайте Белого дома.

В ответ на заявления Байдена, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила резкую критику. Она обвинила Запад в ложных обвинениях в адрес России и указала на провокационную политику администрации Байдена.

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Президент США Джо Байден в своей заключительной речи признал, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией. Однако, по его словам, удалось избежать этой угрозы. «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать конфликта между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — сказал Байден, его речь транслировалась на официальном сайте Белого дома. В ответ на заявления Байдена, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила резкую критику. Она обвинила Запад в ложных обвинениях в адрес России и указала на провокационную политику администрации Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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