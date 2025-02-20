Трамп начинает зачищать Налоговое управление США

Налоговое управление США в ближайшее время начнет увольнять сотрудников. Сократят примерно шесть тысяч, сообщает The New York Times. Причиной называют программу президента США Дональда Трампа, которая уменьшает количество сотрудников в федеральных ведомствах.
«В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно», — пишет NYT.
Ранее Трампа заявил, что ряд агентов Федерального бюро расследований (ФБР) попадут под увольнение. Речь идет о «коррумпированных» сотрудниках, которые работали над расследованием штурма Капитолия в Вашингтоне четыре года назад.
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