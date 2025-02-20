Трамп начинает зачищать Налоговое управление США

Около шесть тысяч сотрудников уволят из Налогового управления США
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Трамп продолжает политику сокращения расходов
Трамп продолжает политику сокращения расходов Фото:

Налоговое управление США в ближайшее время начнет увольнять сотрудников. Сократят примерно шесть тысяч, сообщает The New York Times. Причиной называют программу президента США Дональда Трампа, которая уменьшает количество сотрудников в федеральных ведомствах. 

«В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно», — пишет NYT. 

Ранее Трампа заявил, что ряд агентов Федерального бюро расследований (ФБР) попадут под увольнение. Речь идет о «коррумпированных» сотрудниках, которые работали над расследованием штурма Капитолия в Вашингтоне четыре года назад. 

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Налоговое управление США в ближайшее время начнет увольнять сотрудников. Сократят примерно шесть тысяч, сообщает The New York Times. Причиной называют программу президента США Дональда Трампа, которая уменьшает количество сотрудников в федеральных ведомствах.  «В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно», — пишет NYT.  Ранее Трампа заявил, что ряд агентов Федерального бюро расследований (ФБР) попадут под увольнение. Речь идет о «коррумпированных» сотрудниках, которые работали над расследованием штурма Капитолия в Вашингтоне четыре года назад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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