07 февраля 2025

Трамп анонсировал чистки в ФБР

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп уволит ряд агентов ФБР
Дональд Трамп уволит ряд агентов ФБР Фото:

Ряд агентов Федерального бюро расследований (ФБР) попадут под увольнение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Речь идет о «коррумпированных» сотрудниках, которые работали над расследованием штурма Капитолия в Вашингтоне четыре года назад. 

«Нет, но я уволю некоторых из них, так как они коррумпированы. У меня нет в этом никаких сомнений. Этот процесс пройдет быстро и тщательно», — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном увольнении всех сотрудников из предварительно составленного списка. Трансляция выступления Трампа велась на сайте Белого дома.

Министерство юстиции США запросило от сотрудников ФБР предоставить детальную информацию о всех, кто занимался расследованием беспорядков в Капитолии в 2021 году. Это вызвало беспокойство среди работников ФБР из-за возможных массовых увольнений.

Они подали анонимный иск против минюста, утверждая, что их конституционные права и права на неприкосновенность частной жизни были нарушены в результате пересмотра дел, связанных с событиями в Капитолии. Информацию передает телеканал CNN.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Трамп потребовал от нескольких высокопоставленных чиновников Федерального бюро расследований (ФБР) уйти в отставку или на пенсию, угрожая увольнением. Эти изменения являются частью продолжающегося контроля за руководством ФБР, сообщало CBS News.

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Ряд агентов Федерального бюро расследований (ФБР) попадут под увольнение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Речь идет о «коррумпированных» сотрудниках, которые работали над расследованием штурма Капитолия в Вашингтоне четыре года назад.  «Нет, но я уволю некоторых из них, так как они коррумпированы. У меня нет в этом никаких сомнений. Этот процесс пройдет быстро и тщательно», — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном увольнении всех сотрудников из предварительно составленного списка. Трансляция выступления Трампа велась на сайте Белого дома. Министерство юстиции США запросило от сотрудников ФБР предоставить детальную информацию о всех, кто занимался расследованием беспорядков в Капитолии в 2021 году. Это вызвало беспокойство среди работников ФБР из-за возможных массовых увольнений. Они подали анонимный иск против минюста, утверждая, что их конституционные права и права на неприкосновенность частной жизни были нарушены в результате пересмотра дел, связанных с событиями в Капитолии. Информацию передает телеканал CNN. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Трамп потребовал от нескольких высокопоставленных чиновников Федерального бюро расследований (ФБР) уйти в отставку или на пенсию, угрожая увольнением. Эти изменения являются частью продолжающегося контроля за руководством ФБР, сообщало CBS News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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