Матерились и мешали пассажирам: в ЯНАО тюменцев сняли с поездов за хулиганство

На станции Коротчево за день сняли с поезда двух вахтовиков из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Обоих нарушителей сняли с поездов в Коротчаево (архивное фото)
Обоих нарушителей сняли с поездов в Коротчаево (архивное фото) Фото:

Двое жителей Тюменской области были задержаны новоуренгойскими транспортными полицейскими за нарушение общественного порядка в разных поездах, следовавших из Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Пассажир поезда „Новый Уренгой — Москва“ выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и на замечания окружающих, в том числе поездной бригады, не реагировал», — говорится на сайте ведомства. Нарушителя сняли с поезда на станции Коротчаево (ЯНАО) и составили протокол о мелком хулиганстве.

Второго тюменца, который возвращался с вахты, сняли с поезда «Новый Уренгой — Оренбург». Мужчина матерился и мешал работе поездной бригады. На станции Коротчаево его передали в руки полиции. По данным полиции, ранее оба задержанных не совершали подобных правонарушений. Каждому из них выписали штраф размером 700 рублей.

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Двое жителей Тюменской области были задержаны новоуренгойскими транспортными полицейскими за нарушение общественного порядка в разных поездах, следовавших из Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Пассажир поезда „Новый Уренгой — Москва“ выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и на замечания окружающих, в том числе поездной бригады, не реагировал», — говорится на сайте ведомства. Нарушителя сняли с поезда на станции Коротчаево (ЯНАО) и составили протокол о мелком хулиганстве. Второго тюменца, который возвращался с вахты, сняли с поезда «Новый Уренгой — Оренбург». Мужчина матерился и мешал работе поездной бригады. На станции Коротчаево его передали в руки полиции. По данным полиции, ранее оба задержанных не совершали подобных правонарушений. Каждому из них выписали штраф размером 700 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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