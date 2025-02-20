Матерились и мешали пассажирам: в ЯНАО тюменцев сняли с поездов за хулиганство

Двое жителей Тюменской области были задержаны новоуренгойскими транспортными полицейскими за нарушение общественного порядка в разных поездах, следовавших из Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Пассажир поезда „Новый Уренгой — Москва“ выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и на замечания окружающих, в том числе поездной бригады, не реагировал», — говорится на сайте ведомства. Нарушителя сняли с поезда на станции Коротчаево (ЯНАО) и составили протокол о мелком хулиганстве.
Второго тюменца, который возвращался с вахты, сняли с поезда «Новый Уренгой — Оренбург». Мужчина матерился и мешал работе поездной бригады. На станции Коротчаево его передали в руки полиции. По данным полиции, ранее оба задержанных не совершали подобных правонарушений. Каждому из них выписали штраф размером 700 рублей.
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