Замглавы ДУМ убрал из кабинета картину с глумлением над телами русских воинов

Первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов убрал из своего кабинета картины с глумлением над телами русских воинов. Решение связано с желанием избежать оскорбления чувств верующих и сохранить гармонию в обществе.
«Картины из кабинета уже убрали, сейчас там пустые стены. Повесим картины к 80-летию Победы, у нас есть портреты героев ВОВ. Есть картины, связанные с Дербентской мечетью, с принятием ислама народами России», — сказал Мухетдинов в беседе с РИА Новости.
Мухетдинов подчеркнул, что смыслом размещения картин не было оскорбление или смущение общественности. «У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами... мы никого оскорблять, смущать, не собираемся», — добавил представитель ДУМ РФ.
Одна из картин на стене была «Пиром монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года». На ней показаны монгольские бойцы, пирующие на трупах русских воинов, в том числе на знамени «Спас Нерукотворный» (историческом символе русского воинства).
Полотно вызвало общественный резонанс 20 февраля. В тот день член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков написал, что в ДУМ висит картина, где изображен пир войска Золотой орды, устроенный прямо на телах побежденных. Мухетдинов, в свою очередь, отрицал какие-либо призывы к русофобии со своей стороны.
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