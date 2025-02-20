20 февраля 2025

Лесные пожары грозят 30 регионам России уже в марте

© Служба новостей «URA.RU»
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В России прогнозируется высокая вероятность лесных пожаров в 30 регионах РФ
В России прогнозируется высокая вероятность лесных пожаров в 30 регионах РФ Фото:

В марте в России прогнозируется высокая вероятность лесных пожаров в 30 регионах, включая Центральный, Южный, Приволжский, Северо-Кавказский округи и Дальний Восток, что связано с теплой зимой и недостатком влаги в почве. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

«Высокие риски лесных пожаров прогнозируются в марте сразу в пяти федеральных округах, следует из данных Авиалесоохраны. Повышенная пожарная опасность ожидается в почти 30 регионах в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральном округах и на Дальнем Востоке», — сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Авиалесоохраны. В нем отмечается, что в зоне риска оказались Брянская, Белгородская, Московская, Воронежская области, западная и центральная части Курской, Орловской и Смоленской областей.

Прогноз пожароопасности составлен на основе данных о погоде в декабре-январе и долгосрочного прогноза Гидрометцентра на весну 2025 года. Также учитывались статистика прошлых лет и результаты многомерного анализа.

Ранее URA.RU сообщало, что управление Авиалесоохраны предупредило о высоком риске лесных пожаров в Курганской и Тюменской областях в апреле и мае 2025 года из-за теплой и сухой погоды. Прогноз основан на анализе данных о горимости лесов и гидрометеорологической обстановке. 

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В марте в России прогнозируется высокая вероятность лесных пожаров в 30 регионах, включая Центральный, Южный, Приволжский, Северо-Кавказский округи и Дальний Восток, что связано с теплой зимой и недостатком влаги в почве. Об этом сообщает Авиалесоохрана. «Высокие риски лесных пожаров прогнозируются в марте сразу в пяти федеральных округах, следует из данных Авиалесоохраны. Повышенная пожарная опасность ожидается в почти 30 регионах в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральном округах и на Дальнем Востоке», — сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Авиалесоохраны. В нем отмечается, что в зоне риска оказались Брянская, Белгородская, Московская, Воронежская области, западная и центральная части Курской, Орловской и Смоленской областей. Прогноз пожароопасности составлен на основе данных о погоде в декабре-январе и долгосрочного прогноза Гидрометцентра на весну 2025 года. Также учитывались статистика прошлых лет и результаты многомерного анализа. Ранее URA.RU сообщало, что управление Авиалесоохраны предупредило о высоком риске лесных пожаров в Курганской и Тюменской областях в апреле и мае 2025 года из-за теплой и сухой погоды. Прогноз основан на анализе данных о горимости лесов и гидрометеорологической обстановке. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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