Лесные пожары грозят 30 регионам России уже в марте

В марте в России прогнозируется высокая вероятность лесных пожаров в 30 регионах, включая Центральный, Южный, Приволжский, Северо-Кавказский округи и Дальний Восток, что связано с теплой зимой и недостатком влаги в почве. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
«Высокие риски лесных пожаров прогнозируются в марте сразу в пяти федеральных округах, следует из данных Авиалесоохраны. Повышенная пожарная опасность ожидается в почти 30 регионах в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральном округах и на Дальнем Востоке», — сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Авиалесоохраны. В нем отмечается, что в зоне риска оказались Брянская, Белгородская, Московская, Воронежская области, западная и центральная части Курской, Орловской и Смоленской областей.
Прогноз пожароопасности составлен на основе данных о погоде в декабре-январе и долгосрочного прогноза Гидрометцентра на весну 2025 года. Также учитывались статистика прошлых лет и результаты многомерного анализа.
Ранее URA.RU сообщало, что управление Авиалесоохраны предупредило о высоком риске лесных пожаров в Курганской и Тюменской областях в апреле и мае 2025 года из-за теплой и сухой погоды. Прогноз основан на анализе данных о горимости лесов и гидрометеорологической обстановке.
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