В ХМАО для части школьников объявлена актировка

В Радужном дома останутся ученики начальных классов
новость из сюжетаАктировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
В ХМАО утром 21 февраля ученики начальной школы останутся дома из-за морозов в пяти населенных пунктах. Согласно данным на портале «Госуслуг», температура воздуха местами опустилась до -28,5 градусов.
«Занятия первой смены 21 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27,3 до -28,5 градусов, ветер 1-2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Дома останутся ученики начальных классов Радужном. Также отмена занятий коснулась младшеклассников в Куть-Яхе, Сентябрьском, Новоаганске и Варьгане.
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