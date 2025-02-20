20 февраля 2025

В ХМАО для части школьников объявлена актировка

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В Радужном дома останутся ученики начальных классов
В Радужном дома останутся ученики начальных классов Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В ХМАО утром 21 февраля ученики начальной школы останутся дома из-за морозов в пяти населенных пунктах. Согласно данным на портале «Госуслуг», температура воздуха местами опустилась до -28,5 градусов.

«Занятия первой смены 21 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27,3 до -28,5 градусов, ветер 1-2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Дома останутся ученики начальных классов Радужном. Также отмена занятий коснулась младшеклассников в Куть-Яхе, Сентябрьском, Новоаганске и Варьгане.

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В ХМАО утром 21 февраля ученики начальной школы останутся дома из-за морозов в пяти населенных пунктах. Согласно данным на портале «Госуслуг», температура воздуха местами опустилась до -28,5 градусов. «Занятия первой смены 21 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27,3 до -28,5 градусов, ветер 1-2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Дома останутся ученики начальных классов Радужном. Также отмена занятий коснулась младшеклассников в Куть-Яхе, Сентябрьском, Новоаганске и Варьгане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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