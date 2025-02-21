Силовики нагрянули на мойку, где жестоко пытали студенток в Каменске-Уральском

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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, оружие, силовик, кобура, дубинка, пистолет макарова, судебный пристав, руки полицейского, кобура пистолета
Какие именно следственные действия идут на мойке, пока неизвестно Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Силовики нагрянули на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область), где 3 января группа парней жестоко избила девушек-студенток. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия», — сказал собеседник агентства. В областном СК от комментариев по теме отказались.

По предварительным данным, мужчины якобы похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.

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Силовики нагрянули на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область), где 3 января группа парней жестоко избила девушек-студенток. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия», — сказал собеседник агентства. В областном СК от комментариев по теме отказались. По предварительным данным, мужчины якобы похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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