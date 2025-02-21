Силовики нагрянули на мойку, где жестоко пытали студенток в Каменске-Уральском

21 февраля 2025 в 17:15 Размер текста - 17 +

Какие именно следственные действия идут на мойке, пока неизвестно Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Силовики нагрянули на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область), где 3 января группа парней жестоко избила девушек-студенток. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия», — сказал собеседник агентства. В областном СК от комментариев по теме отказались. По предварительным данным, мужчины якобы похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики нагрянули на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область), где 3 января группа парней жестоко избила девушек-студенток. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия», — сказал собеседник агентства. В областном СК от комментариев по теме отказались. По предварительным данным, мужчины якобы похитили девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Привезли на мойку и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.