Макрон и Стармер обсудят с Трампом план отправки 30 тысячи военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу сценарий, который может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом сообщает издание Advance. Макрон и Стармер планируют обсудить с Трампом отправку 30 тысяч военнослужащих на Украину якобы для поддержания мира.
«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — говорится в материале Advance.
По информации издания The Hill, президент Трамп объявил, что президент Франции Макрон и премьер-министр Стармер могут прибыть в Вашингтон в ближайший понедельник, 24 февраля. Отмечается, что инициатива встречи исходила непосредственно от глав Франции и Великобритании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.