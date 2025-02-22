22 февраля 2025

Макрон и Стармер обсудят с Трампом план отправки 30 тысячи военных на Украину

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Макрон и Стармер попросили встречи с Трампом
Макрон и Стармер попросили встречи с Трампом Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу сценарий, который может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом сообщает издание Advance. Макрон и Стармер планируют обсудить с Трампом отправку 30 тысяч военнослужащих на Украину якобы для поддержания мира.

«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — говорится в материале Advance.

По информации издания The Hill, президент Трамп объявил, что президент Франции Макрон и премьер-министр Стармер могут прибыть в Вашингтон в ближайший понедельник, 24 февраля. Отмечается, что инициатива встречи исходила непосредственно от глав Франции и Великобритании.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу сценарий, который может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом сообщает издание Advance. Макрон и Стармер планируют обсудить с Трампом отправку 30 тысяч военнослужащих на Украину якобы для поддержания мира. «Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — говорится в материале Advance. По информации издания The Hill, президент Трамп объявил, что президент Франции Макрон и премьер-министр Стармер могут прибыть в Вашингтон в ближайший понедельник, 24 февраля. Отмечается, что инициатива встречи исходила непосредственно от глав Франции и Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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