США разрешили сотрудничество с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»

22 ноября 2025 в 00:52
В США объявили о разрешении операций по проекту атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии с участием ряда российских банков. Об этом сообщил минфин США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, „Разрешение на определенные операции, связанные с атомной электростанцией Пакш-2“», — сказано в сообщении. Отмечается, что в списке несколько российских банков.

АЭС «Пакш-2» — это проект расширения действующей атомной электростанции в Венгрии. Ранее США ввели санкции против проекта строительства АЭС «Пакш-2». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что удалось договориться о полной отмене санкций. Проект имеет большое значение для энергетической безопасности Венгрии и предполагает расширение действующей атомной электростанции.

