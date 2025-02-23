РВ: Украина оказалась под массированным ударом «Гераней»

По Украине нанесен массированный удар с использованием более 200 ударных дронов «Герань». Об этом сообщают военные telegram-каналы. Уточняется, что атаке подвергся не только Киев, но и другие регионы страны.
«Гремит стрельба и взрывы: мощная атака на Киев и другие регионы. Украину атакуют более 200 ударных дронов типа „Герань“», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее, в ночь на 23 февраля, в Киеве прогремело несколько взрывов. По информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в городе активирован режим предупреждения о воздушной угрозе, пишет RT. Еще девять областей попали в красную зону.
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