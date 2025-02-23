РВ: Украина оказалась под массированным ударом «Гераней»

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Украину атакуют более 200 ударных дронов типа «Герань» (фото их архива)
Украину атакуют более 200 ударных дронов типа «Герань» (фото их архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По Украине нанесен массированный удар с использованием более 200 ударных дронов «Герань». Об этом сообщают военные telegram-каналы. Уточняется, что атаке подвергся не только Киев, но и другие регионы страны.

«Гремит стрельба и взрывы: мощная атака на Киев и другие регионы. Украину атакуют более 200 ударных дронов типа „Герань“», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ранее, в ночь на 23 февраля, в Киеве прогремело несколько взрывов. По информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в городе активирован режим предупреждения о воздушной угрозе, пишет RT. Еще девять областей попали в красную зону.

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По Украине нанесен массированный удар с использованием более 200 ударных дронов «Герань». Об этом сообщают военные telegram-каналы. Уточняется, что атаке подвергся не только Киев, но и другие регионы страны. «Гремит стрельба и взрывы: мощная атака на Киев и другие регионы. Украину атакуют более 200 ударных дронов типа „Герань“», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». Ранее, в ночь на 23 февраля, в Киеве прогремело несколько взрывов. По информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в городе активирован режим предупреждения о воздушной угрозе, пишет RT. Еще девять областей попали в красную зону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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