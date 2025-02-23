Военкоры сообщили о значимой победе российской армии в День защитника Отечества

РВ: российские бойцы освободили курскую Марьевку
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Российская армия провела зачистку Марьевки
Российская армия провела зачистку Марьевки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ освободили хутор Марьевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военкоры.

«Бригада освободила курскую Марьевку!», — заявили в telegram-канале «Операция Z: военкоры Русской весны». Отмечается, что операция осуществлена штурмовиками горной 34-1 гвардейской мотострелковой бригады. В населенном пункте прошла зачистка. Официальной информации от Минобороны РФ об освобождении хутора не поступало.

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ВС РФ освободили хутор Марьевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военкоры. «Бригада освободила курскую Марьевку!», — заявили в telegram-канале «Операция Z: военкоры Русской весны». Отмечается, что операция осуществлена штурмовиками горной 34-1 гвардейской мотострелковой бригады. В населенном пункте прошла зачистка. Официальной информации от Минобороны РФ об освобождении хутора не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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