Российская армия провела зачистку Марьевки
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВС РФ освободили хутор Марьевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военкоры.
«Бригада освободила курскую Марьевку!», — заявили в telegram-канале «Операция Z: военкоры Русской весны». Отмечается, что операция осуществлена штурмовиками горной 34-1 гвардейской мотострелковой бригады. В населенном пункте прошла зачистка. Официальной информации от Минобороны РФ об освобождении хутора не поступало.
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