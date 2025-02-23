Медведев назвал СВО единственным верным решением по защите Родины

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Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на спецоперацию
Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия была вынуждена пойти на проведение спецоперации, которая стала единственным путем для защиты своих граждан и их Родины. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя защитников Отечества с праздником.

«На этот шаг (проведение СВО, — прим. URA.RU) пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Он отметил, что российский народ сплотился в борьбе с циничным врагом, которого накачивают оружием. Зампред Совбеза подчеркнул, что итог СВО близок, и Россия одержит победу. 

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Россия была вынуждена пойти на проведение спецоперации, которая стала единственным путем для защиты своих граждан и их Родины. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя защитников Отечества с праздником. «На этот шаг (проведение СВО, — прим. URA.RU) пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что российский народ сплотился в борьбе с циничным врагом, которого накачивают оружием. Зампред Совбеза подчеркнул, что итог СВО близок, и Россия одержит победу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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