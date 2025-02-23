Медведев назвал СВО единственным верным решением по защите Родины

Россия была вынуждена пойти на проведение спецоперации, которая стала единственным путем для защиты своих граждан и их Родины. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя защитников Отечества с праздником.
«На этот шаг (проведение СВО, — прим. URA.RU) пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
Он отметил, что российский народ сплотился в борьбе с циничным врагом, которого накачивают оружием. Зампред Совбеза подчеркнул, что итог СВО близок, и Россия одержит победу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.