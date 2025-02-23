Утром 23 февраля над Россией сбиты 10 беспилотников ВСУ

ВСУ атаковали три региона РФ утром 23 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ за утро 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 6.00 до 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что шесть дронов сбито над Орловской областью, три — над Тульской, и один — над Курской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.