Утром 23 февраля над Россией сбиты 10 беспилотников ВСУ

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ВСУ атаковали три региона РФ утром 23 февраля
ВСУ атаковали три региона РФ утром 23 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ за утро 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 6.00 до 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что шесть дронов сбито над Орловской областью, три — над Тульской, и один — над Курской.

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Российские силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ за утро 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 6.00 до 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что шесть дронов сбито над Орловской областью, три — над Тульской, и один — над Курской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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