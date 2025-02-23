Матвиенко назвала цель СВО

Целью спецоперации, проводимой Россией на территории Украины, является искоренение неонацизма и создание условий для устойчивого мира. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при поздравлении защитников Отечества с праздником.
«Наша цель — искоренение неонацизма, создание условий, обеспечивающих прочный и справедливый мир как для России, так и для всего человечества», — отметила спикер в публикации на сайте СФ», — сообщили Валентина Матвиенко, ее слова опубликованы на сайте Совфеда. Она подчеркнула, что операция не направлена на захват территорий или экспансию, а российские военные не запятнали себя военными преступлениями так, как это сделали бойцы ВСУ.
Матвиенко также отметила, что международное сообщество постепенно приходит к осознанию целей и задач спецоперации. По ее словам, это осознание наступает медленно, но неизбежно.
В своем обращении 24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, президент РФ Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. При это глава государства подчеркнул, что Россия не желает оккупировать территории этой страны.
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