Путин присвоил звание Героев России 11 участникам СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин наградил 11 военнослужащих званием Героев РФ
Путин наградил 11 военнослужащих званием Героев РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участникам СВО. Российский лидер во время вручения отметил, что достижение национальных целей становится возможным благодаря усилиям военнослужащих страны. На церемонии также присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов. 

«Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей, страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества», — сказал Путин во время торжественной церемонии. Она проходила в представительском кабинете в Кремле, трансляция велась телеканалом «Россия 24».

Звание и медаль Героев России на церемонии получили генерал-майор Андрей Буйлов, подполковники Иван Гудков, Андрей Николюк и Антон Струев, майор Евгений Белецкий, лейтенант Александр Пузанов, младшие сержанты Андрей Григорьев и Владимир Сафронов, а также ефрейтор Марк Белопухов. Кроме того, награды были удостоены два майора Федеральной службы войск нацгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участникам СВО. Российский лидер во время вручения отметил, что достижение национальных целей становится возможным благодаря усилиям военнослужащих страны. На церемонии также присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов.  «Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей, страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества», — сказал Путин во время торжественной церемонии. Она проходила в представительском кабинете в Кремле, трансляция велась телеканалом «Россия 24». Звание и медаль Героев России на церемонии получили генерал-майор Андрей Буйлов, подполковники Иван Гудков, Андрей Николюк и Антон Струев, майор Евгений Белецкий, лейтенант Александр Пузанов, младшие сержанты Андрей Григорьев и Владимир Сафронов, а также ефрейтор Марк Белопухов. Кроме того, награды были удостоены два майора Федеральной службы войск нацгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...