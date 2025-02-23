Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участникам СВО. Российский лидер во время вручения отметил, что достижение национальных целей становится возможным благодаря усилиям военнослужащих страны. На церемонии также присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей, страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества», — сказал Путин во время торжественной церемонии. Она проходила в представительском кабинете в Кремле, трансляция велась телеканалом «Россия 24».
Звание и медаль Героев России на церемонии получили генерал-майор Андрей Буйлов, подполковники Иван Гудков, Андрей Николюк и Антон Струев, майор Евгений Белецкий, лейтенант Александр Пузанов, младшие сержанты Андрей Григорьев и Владимир Сафронов, а также ефрейтор Марк Белопухов. Кроме того, награды были удостоены два майора Федеральной службы войск нацгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.
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