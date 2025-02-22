22 февраля 2025
21 февраля 2025

В Тюмени полугодовалый ребенок заразился менингококком

© Служба новостей «URA.RU»
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Случай заражения был выявлен в Заречном районе города
Случай заражения был выявлен в Заречном районе города Фото:

В Тюмени выявлен случай заражения менингококковой инфекцией. По данным СМИ, опасное заболевание обнаружено у шестимесячного ребенка, проживающего в Заречном районе.

«В Тюмени у маленького ребенка нашли менингококковую инфекцию. Заражение произошло в Заречном микрорайоне. Заболевшему пациенту всего полгода», — сообщает издание 72.ru.

Информацию агентству подтвердили в региональном Управлении Роспотребнадзора и добавили, что больше случаев не выявлено. URA.RU также отправило запрос в ведомство для уточнения информации. Ответ ожидается.

Менингококковая инфекция уже становилась причиной серьезных последствий в Тюменской области. В феврале 2024 года в Тобольске от данного заболевания умерла четырехлетняя девочка, что вызвало обвинения в адрес администрации детского сада. Уголовное дело по факту халатности было возбуждено, но впоследствии прекращено за отсутствием события преступления.

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В Тюмени выявлен случай заражения менингококковой инфекцией. По данным СМИ, опасное заболевание обнаружено у шестимесячного ребенка, проживающего в Заречном районе. «В Тюмени у маленького ребенка нашли менингококковую инфекцию. Заражение произошло в Заречном микрорайоне. Заболевшему пациенту всего полгода», — сообщает издание 72.ru. Информацию агентству подтвердили в региональном Управлении Роспотребнадзора и добавили, что больше случаев не выявлено. URA.RU также отправило запрос в ведомство для уточнения информации. Ответ ожидается. Менингококковая инфекция уже становилась причиной серьезных последствий в Тюменской области. В феврале 2024 года в Тобольске от данного заболевания умерла четырехлетняя девочка, что вызвало обвинения в адрес администрации детского сада. Уголовное дело по факту халатности было возбуждено, но впоследствии прекращено за отсутствием события преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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