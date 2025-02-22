В Тюмени полугодовалый ребенок заразился менингококком

В Тюмени выявлен случай заражения менингококковой инфекцией. По данным СМИ, опасное заболевание обнаружено у шестимесячного ребенка, проживающего в Заречном районе.
«В Тюмени у маленького ребенка нашли менингококковую инфекцию. Заражение произошло в Заречном микрорайоне. Заболевшему пациенту всего полгода», — сообщает издание 72.ru.
Информацию агентству подтвердили в региональном Управлении Роспотребнадзора и добавили, что больше случаев не выявлено. URA.RU также отправило запрос в ведомство для уточнения информации. Ответ ожидается.
Менингококковая инфекция уже становилась причиной серьезных последствий в Тюменской области. В феврале 2024 года в Тобольске от данного заболевания умерла четырехлетняя девочка, что вызвало обвинения в адрес администрации детского сада. Уголовное дело по факту халатности было возбуждено, но впоследствии прекращено за отсутствием события преступления.
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