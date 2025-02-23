В министерстве обороны Украины оценили возможную сделку с США

Потенциальное соглашение Украины с Соединенными Штатами в области природных ресурсов представляет собой «прекрасную возможность» для нахождения стратегического партнера. Об этом заявил Советник министра обороны Украины Александр Кубраков.
«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры [Украины] с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — заявил Кубраков в интервью японскому телеканалу NHK. Он добавил, что это поспособствует укреплению двусторонних отношений, включая аспекты безопасности.
Ранее председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что со следующей недели правительство Украины начнет переговоры по соглашению в сфере добычи полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве с американскими коллегами по данному направлению, но настаивает на получении четких гарантий безопасности в рамках будущего договора, передает RT.
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