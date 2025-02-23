Что делать при отравлении: советы нутрициолога

В случае появления симптомов рвоты и диареи важно принимать достаточное количество жидкости для очищения и предотвращения обезвоживания организма. Об этом сообщила нутрициолог Ольга Бурлакова.
«Основная задача — прочистить организм. Для этого пьют теплую воду, можно с лимоном, чтобы вызвать рвоту и максимально очистить организм», — рассказала специалист в разговоре с Life.
По словам Бурлаковой, при возникновении рвоты и диареи тело испытывает потерю не только жидкости, но и важных солей. Для предотвращения обезвоживания рекомендуется употреблять большое количество жидкости. В воду можно добавить лимон или клюкву, также полезно пить крепкий черный чай с добавлением сахара и небольшим количеством соли. Эффективными являются сорбенты, в частности, кремний. Его следует принимать даже в случае однократной рвоты, продолжая до ее полного прекращения. После прекращения симптомов важно заняться восстановлением водно-солевого баланса.
Ранее в Москве было инициировано уголовное расследование после случая массового отравления участниц танцевального конкурса в гостинице «Поречье». Девочки, прибывшие из Ростова для участия в мероприятии, обратились к врачам с жалобами на признаки интоксикации. В связи с этим инцидентом из номеров гостиницы изъяты продукты питания, которые будут подвергнуты соответствующей экспертизе, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.