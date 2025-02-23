Что делать при отравлении: советы нутрициолога

Бурлакова: при отравлении нужно пить много жидкости, чтобы очистить организм
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От обезвоживания организма помогает вода с добавлением лимонного сока
От обезвоживания организма помогает вода с добавлением лимонного сока Фото:

В случае появления симптомов рвоты и диареи важно принимать достаточное количество жидкости для очищения и предотвращения обезвоживания организма. Об этом сообщила нутрициолог Ольга Бурлакова. 

«Основная задача — прочистить организм. Для этого пьют теплую воду, можно с лимоном, чтобы вызвать рвоту и максимально очистить организм», — рассказала специалист в разговоре с Life.

По словам Бурлаковой, при возникновении рвоты и диареи тело испытывает потерю не только жидкости, но и важных солей. Для предотвращения обезвоживания рекомендуется употреблять большое количество жидкости. В воду можно добавить лимон или клюкву, также полезно пить крепкий черный чай с добавлением сахара и небольшим количеством соли. Эффективными являются сорбенты, в частности, кремний. Его следует принимать даже в случае однократной рвоты, продолжая до ее полного прекращения. После прекращения симптомов важно заняться восстановлением водно-солевого баланса.

Ранее в Москве было инициировано уголовное расследование после случая массового отравления участниц танцевального конкурса в гостинице «Поречье». Девочки, прибывшие из Ростова для участия в мероприятии, обратились к врачам с жалобами на признаки интоксикации. В связи с этим инцидентом из номеров гостиницы изъяты продукты питания, которые будут подвергнуты соответствующей экспертизе, передает «Царьград».

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В случае появления симптомов рвоты и диареи важно принимать достаточное количество жидкости для очищения и предотвращения обезвоживания организма. Об этом сообщила нутрициолог Ольга Бурлакова.  «Основная задача — прочистить организм. Для этого пьют теплую воду, можно с лимоном, чтобы вызвать рвоту и максимально очистить организм», — рассказала специалист в разговоре с Life. По словам Бурлаковой, при возникновении рвоты и диареи тело испытывает потерю не только жидкости, но и важных солей. Для предотвращения обезвоживания рекомендуется употреблять большое количество жидкости. В воду можно добавить лимон или клюкву, также полезно пить крепкий черный чай с добавлением сахара и небольшим количеством соли. Эффективными являются сорбенты, в частности, кремний. Его следует принимать даже в случае однократной рвоты, продолжая до ее полного прекращения. После прекращения симптомов важно заняться восстановлением водно-солевого баланса. Ранее в Москве было инициировано уголовное расследование после случая массового отравления участниц танцевального конкурса в гостинице «Поречье». Девочки, прибывшие из Ростова для участия в мероприятии, обратились к врачам с жалобами на признаки интоксикации. В связи с этим инцидентом из номеров гостиницы изъяты продукты питания, которые будут подвергнуты соответствующей экспертизе, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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