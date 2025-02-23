Достижение независимости Германии от США — «абсолютный приоритет» лидирующего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом заявил глава партии Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD.
«Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины», — заявил Мерц в передаче Berliner Runde в эфире телеканала.
Мерц также коснулся темы размещения миротворческих немецких войск на территории Украины. Он отметил, что поднимать этот вопрос еще рано.
Блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах в бундестаг Германии. Кандидат в канцлеры Мерц из ХДС призвал сформировать коалиционное правительство как можно скорее, чтобы восстановить «дееспособное правительство», передает «Царьград».
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