Экономист рассказал, как изменятся цены в российских магазинах

Укрепление российского рубля не окажет влияния на снижение цен на товары и продукты питания. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Разговоры о спросе и предложении, курсе рубля нужно забыть раз и навсегда», — передает aif.ru слова Беляев. Аналитик отметил, что цены устанавливают продавцы.
По словам Беляева, рост цен может замедлиться. Однако ожидать понижения стоимости импортных товаров не стоит, отметил экономист.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что текущий обменный курс рубля, составляющий 88 рублей за доллар, оказался выше прогнозов. Он пообещал предоставить новые экономические прогнозы в марте, передает «Царьград».
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