24 февраля 2025

Путин собрал совещание по редкоземельным металлам в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин планирует обсудить перспективы развития отрасли
Путин планирует обсудить перспективы развития отрасли Фото:

В понедельник 24 февраля президент России Владимир Путин собрал совещание, ориентированное на обсуждение перспектив развития отрасли редкоземельных металлов. Мероприятие было организовано в форме видеоконференции, которое транслировалось телеканалом «Россия 24».

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В понедельник 24 февраля президент России Владимир Путин собрал совещание, ориентированное на обсуждение перспектив развития отрасли редкоземельных металлов. Мероприятие было организовано в форме видеоконференции, которое транслировалось телеканалом «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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