Путин собрал совещание по редкоземельным металлам в России

Путин планирует обсудить перспективы развития отрасли
В понедельник 24 февраля президент России Владимир Путин собрал совещание, ориентированное на обсуждение перспектив развития отрасли редкоземельных металлов. Мероприятие было организовано в форме видеоконференции, которое транслировалось телеканалом «Россия 24».
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