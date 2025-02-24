24 февраля 2025

Россия оценила идею привлечь Европу к переговорам по Украине

Путин: участие стран Европы в переговорах по Украине востребовано
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин не против участия ЕС в переговорах по СВО
Путин не против участия ЕС в переговорах по СВО Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Участие европейских стран в переговорах по урегулированию ситуации на Украине востребовано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Участие ЕС в переговорном процессе востребовано», — сказал Путин. При этом президент отметил, что нынешние европейские государства ангажированы киевской властью.

Владимир Путин также выразил мнение, что участие европейских стран может способствовать более объективному и сбалансированному подходу к решению украинского кризиса. А также позволит укрепить диалог между странами.

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Участие европейских стран в переговорах по урегулированию ситуации на Украине востребовано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». «Участие ЕС в переговорном процессе востребовано», — сказал Путин. При этом президент отметил, что нынешние европейские государства ангажированы киевской властью. Владимир Путин также выразил мнение, что участие европейских стран может способствовать более объективному и сбалансированному подходу к решению украинского кризиса. А также позволит укрепить диалог между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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