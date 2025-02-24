Россия оценила идею привлечь Европу к переговорам по Украине

Участие европейских стран в переговорах по урегулированию ситуации на Украине востребовано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
«Участие ЕС в переговорном процессе востребовано», — сказал Путин. При этом президент отметил, что нынешние европейские государства ангажированы киевской властью.
Владимир Путин также выразил мнение, что участие европейских стран может способствовать более объективному и сбалансированному подходу к решению украинского кризиса. А также позволит укрепить диалог между странами.
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