24 февраля 2025

Цены на популярные сладости вырастут до 20% в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Производители объяснили тенденцию ростом цен на сырье и увеличением расходов на персонал
Производители объяснили тенденцию ростом цен на сырье и увеличением расходов на персонал Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на еду

Сразу несколько зарубежных кондитерских брендов заявили, что собираются поднять цены на свою продукцию в РФ. По данным производителей, увеличение может достигнуть 20%.

«С конца февраля стоимость больших батончиков вырастет на 14%, стандартных — на 19%, других форматов — от 13 до 19%. Skittles прибавит 12%, драже M&M's — до 16%. С 24 марта ценник на конфеты „Коркунов“ вырастет на 14-19% в зависимости от веса продукции», — указано в письме партнерам от компании «Марс» (российское юрлицо производителя Mars). С его содержанием ознакомились «Известия».

Также ритейлеры получили уведомление от компании Mondelez (представлена в РФ юрлицом ООО «Мон» дэлис Русь»). По данным производителя, с апреля будет проиндексирована на 14,9% стоимость продукции Alpen Gold, Milka и «Воздушный». Категория бисквитов станет дороже на 6-9%. Это, к примеру, бренды Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное» и Bel Vita. А выпечка, такая как 7 Days, прибавит в цене 5-9%.

Финансовые аналитики ожидают, что в России вместе с удорожанием американских шоколадок, взлетят цены на японские подгузники и детское питание. Подробнее том, как изменятся цены в российских магазинах — узнаете из нешего материала.  

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Сразу несколько зарубежных кондитерских брендов заявили, что собираются поднять цены на свою продукцию в РФ. По данным производителей, увеличение может достигнуть 20%. «С конца февраля стоимость больших батончиков вырастет на 14%, стандартных — на 19%, других форматов — от 13 до 19%. Skittles прибавит 12%, драже M&M's — до 16%. С 24 марта ценник на конфеты „Коркунов“ вырастет на 14-19% в зависимости от веса продукции», — указано в письме партнерам от компании «Марс» (российское юрлицо производителя Mars). С его содержанием ознакомились «Известия». Также ритейлеры получили уведомление от компании Mondelez (представлена в РФ юрлицом ООО «Мон» дэлис Русь»). По данным производителя, с апреля будет проиндексирована на 14,9% стоимость продукции Alpen Gold, Milka и «Воздушный». Категория бисквитов станет дороже на 6-9%. Это, к примеру, бренды Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное» и Bel Vita. А выпечка, такая как 7 Days, прибавит в цене 5-9%. Финансовые аналитики ожидают, что в России вместе с удорожанием американских шоколадок, взлетят цены на японские подгузники и детское питание. Подробнее том, как изменятся цены в российских магазинах — узнаете из нешего материала.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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