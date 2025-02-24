Цены на популярные сладости вырастут до 20% в России

Сразу несколько зарубежных кондитерских брендов заявили, что собираются поднять цены на свою продукцию в РФ. По данным производителей, увеличение может достигнуть 20%.
«С конца февраля стоимость больших батончиков вырастет на 14%, стандартных — на 19%, других форматов — от 13 до 19%. Skittles прибавит 12%, драже M&M's — до 16%. С 24 марта ценник на конфеты „Коркунов“ вырастет на 14-19% в зависимости от веса продукции», — указано в письме партнерам от компании «Марс» (российское юрлицо производителя Mars). С его содержанием ознакомились «Известия».
Также ритейлеры получили уведомление от компании Mondelez (представлена в РФ юрлицом ООО «Мон» дэлис Русь»). По данным производителя, с апреля будет проиндексирована на 14,9% стоимость продукции Alpen Gold, Milka и «Воздушный». Категория бисквитов станет дороже на 6-9%. Это, к примеру, бренды Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное» и Bel Vita. А выпечка, такая как 7 Days, прибавит в цене 5-9%.
Финансовые аналитики ожидают, что в России вместе с удорожанием американских шоколадок, взлетят цены на японские подгузники и детское питание. Подробнее том, как изменятся цены в российских магазинах — узнаете из нешего материала.
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