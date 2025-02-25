RMC: двое задержаны во Франции по подозрению в нападении на консульство РФ

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В Марселе на проукраинской манифестации были задержаны два человека
В Марселе на проукраинской манифестации были задержаны два человека Фото:

В Марселе на проукраинской манифестации были задержаны два человека. Один из них, мужчина 48 лет, подозревается в нападении на российское консульство. Об этом сообщают французские СМИ. 

«Согласно нашей информации, около 19.30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», — передает радио RMC. По данным источника в полиции, задержанные не были известны правоохранительным органам и были взяты под стражу. 

В понедельник возле генерального консульства России в Марселе произошел взрыв. По данным посольства России в Париже, неизвестные бросили коктейли Молотова в сад консульства. Российская сторона заранее обратилась к французским властям с просьбой усилить меры безопасности для всех российских дипломатических учреждений во Франции в связи с возможными провокациями.

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В Марселе на проукраинской манифестации были задержаны два человека. Один из них, мужчина 48 лет, подозревается в нападении на российское консульство. Об этом сообщают французские СМИ.  «Согласно нашей информации, около 19.30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», — передает радио RMC. По данным источника в полиции, задержанные не были известны правоохранительным органам и были взяты под стражу.  В понедельник возле генерального консульства России в Марселе произошел взрыв. По данным посольства России в Париже, неизвестные бросили коктейли Молотова в сад консульства. Российская сторона заранее обратилась к французским властям с просьбой усилить меры безопасности для всех российских дипломатических учреждений во Франции в связи с возможными провокациями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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