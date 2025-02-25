Петербург тестирует остановку будущего у станции метро Московская

В Петербурге на остановке у метро Московская началось тестирование нового остановочного павильона будущего. Этот проект является частью более широкой программы по модернизации городской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
«На остановочном пункте возле метро Московская (пересечение с Алтайской ул.) в тестовом режиме был установлен новый павильон», — делится пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Новость опубликована в официальной группе ВКонтакте.
Основной акцент в новом павильоне сделан на удобство и информированность пассажиров. Табло предоставляет информацию о времени прибытия следующих автобусов в режиме онлайн, что позволяет пассажирам более эффективно планировать свое время. Дополнительно, павильон оснащен двусторонним LED экраном для рекламных сообщений.
Проект павильона привлек внимание множества городских комитетов, включая Комитет по транспорту и Комитет по благоустройству. В ходе выездного совещания руководители ведомств оценили предложенные улучшения, такие как увеличенная ширина крыши и расширенная конструкция для размещения рекламы.
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