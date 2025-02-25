Петербург тестирует остановку будущего у станции метро Московская

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Павильон оснащен двусторонним LED экраном для рекламных сообщений
Павильон оснащен двусторонним LED экраном для рекламных сообщений Фото:

В Петербурге на остановке у метро Московская началось тестирование нового остановочного павильона будущего. Этот проект является частью более широкой программы по модернизации городской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

«На остановочном пункте возле метро Московская (пересечение с Алтайской ул.) в тестовом режиме был установлен новый павильон», — делится пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Новость опубликована в официальной группе ВКонтакте.

Основной акцент в новом павильоне сделан на удобство и информированность пассажиров. Табло предоставляет информацию о времени прибытия следующих автобусов в режиме онлайн, что позволяет пассажирам более эффективно планировать свое время. Дополнительно, павильон оснащен двусторонним LED экраном для рекламных сообщений.

Проект павильона привлек внимание множества городских комитетов, включая Комитет по транспорту и Комитет по благоустройству. В ходе выездного совещания руководители ведомств оценили предложенные улучшения, такие как увеличенная ширина крыши и расширенная конструкция для размещения рекламы.

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В Петербурге на остановке у метро Московская началось тестирование нового остановочного павильона будущего. Этот проект является частью более широкой программы по модернизации городской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. «На остановочном пункте возле метро Московская (пересечение с Алтайской ул.) в тестовом режиме был установлен новый павильон», — делится пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Новость опубликована в официальной группе ВКонтакте. Основной акцент в новом павильоне сделан на удобство и информированность пассажиров. Табло предоставляет информацию о времени прибытия следующих автобусов в режиме онлайн, что позволяет пассажирам более эффективно планировать свое время. Дополнительно, павильон оснащен двусторонним LED экраном для рекламных сообщений. Проект павильона привлек внимание множества городских комитетов, включая Комитет по транспорту и Комитет по благоустройству. В ходе выездного совещания руководители ведомств оценили предложенные улучшения, такие как увеличенная ширина крыши и расширенная конструкция для размещения рекламы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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