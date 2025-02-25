Роналду поставил новый мировой рекорд по голам

Легендарный футболист из Португалии Криштиану Роналду, выступающий за арабский клуб «Аль-Наср», забил 925 гол в карьере во время матча против «Аль-Вахды Мекки». Тем самым спортсмен установил новый мировой рекорд.
«40-летний португалец отличился забитым мячом в матче с ФК „Аль-Вахда“ в 22-м туре саудовской Про-лиги. Роналду открыл счет в начале второго тайма, головой замкнув подачу с фланга», — сообщает Sport24.
Криштиану Роналду уже долгое время является рекордсменом по голам. Ближайший к нему соперник — футболист из Аргентины Лионель Месси.
В начале февраля Роналду пришел посмотреть на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) из РФ Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета). Футболист таким образом сдержал обещание, которое ранее давал российскому спортсмену.
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