25 февраля 2025

Роналду поставил новый мировой рекорд по голам

Криштиану Роналду против «Аль-Вахда Мекки» забил 925 гол в карьере
© Служба новостей «URA.RU»
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Криштиану Роналду уже долгое время занимает первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров
Криштиану Роналду уже долгое время занимает первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров Фото:

Легендарный футболист из Португалии Криштиану Роналду, выступающий за арабский клуб «Аль-Наср», забил 925 гол в карьере во время матча против «Аль-Вахды Мекки». Тем самым спортсмен установил новый мировой рекорд.

«40-летний португалец отличился забитым мячом в матче с ФК „Аль-Вахда“ в 22-м туре саудовской Про-лиги. Роналду открыл счет в начале второго тайма, головой замкнув подачу с фланга», — сообщает Sport24.

Криштиану Роналду уже долгое время является рекордсменом по голам. Ближайший к нему соперник  — футболист из Аргентины Лионель Месси.

В начале февраля Роналду пришел посмотреть на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) из РФ Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета). Футболист таким образом сдержал обещание, которое ранее давал российскому спортсмену.

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Легендарный футболист из Португалии Криштиану Роналду, выступающий за арабский клуб «Аль-Наср», забил 925 гол в карьере во время матча против «Аль-Вахды Мекки». Тем самым спортсмен установил новый мировой рекорд. «40-летний португалец отличился забитым мячом в матче с ФК „Аль-Вахда“ в 22-м туре саудовской Про-лиги. Роналду открыл счет в начале второго тайма, головой замкнув подачу с фланга», — сообщает Sport24. Криштиану Роналду уже долгое время является рекордсменом по голам. Ближайший к нему соперник  — футболист из Аргентины Лионель Месси. В начале февраля Роналду пришел посмотреть на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) из РФ Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета). Футболист таким образом сдержал обещание, которое ранее давал российскому спортсмену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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