В ОП предложили повысить маткапитал за третьего ребенка до миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОП предлагает ввести универсальное пособие для каждого ребенка в многодетных семьях до 17 лет
ОП предлагает ввести универсальное пособие для каждого ребенка в многодетных семьях до 17 лет Фото:

Общественная палата предложила повысить размер единовременной выплаты с 450 тысяч до одного миллиона рублей для семей, в которых с 1 января 2025 года появится третий ребенок или последующие дети. Об этом сообщается в совместном докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России».

«Для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет авторы доклада предлагают увеличить с 450 тысяч до одного млн рублей размер выплаты семьям, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке», — передает РБК содержание документа. Там уточнили, что на текущий момент такая мера действует только в Дальневосточном регионе. 

Также ОП предложила увеличить размер ежемесячного пособия до уровня прожиточного минимума для всех беременных женщин. В настоящее время государство выплачивает таким женщинам пособие, которое составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Кроме того, предлагается введение универсального пособия для каждого ребенка в многодетных семьях до достижения ими 17-летнего возраста. Размер такого пособия должен составлять половину прожиточного минимума Предлагается также запустить программу льготного кредитования для приобретения автомобилей отечественного производства для всех многодетных семей.

С 1 февраля 2025 года предусмотрено увеличение размера материнского капитала на 9,5%. Если семьи уже использовали часть средств из материнского капитала, то индексация применится только к неизрасходованной части суммы, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественная палата предложила повысить размер единовременной выплаты с 450 тысяч до одного миллиона рублей для семей, в которых с 1 января 2025 года появится третий ребенок или последующие дети. Об этом сообщается в совместном докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России». «Для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет авторы доклада предлагают увеличить с 450 тысяч до одного млн рублей размер выплаты семьям, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке», — передает РБК содержание документа. Там уточнили, что на текущий момент такая мера действует только в Дальневосточном регионе.  Также ОП предложила увеличить размер ежемесячного пособия до уровня прожиточного минимума для всех беременных женщин. В настоящее время государство выплачивает таким женщинам пособие, которое составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Кроме того, предлагается введение универсального пособия для каждого ребенка в многодетных семьях до достижения ими 17-летнего возраста. Размер такого пособия должен составлять половину прожиточного минимума Предлагается также запустить программу льготного кредитования для приобретения автомобилей отечественного производства для всех многодетных семей. С 1 февраля 2025 года предусмотрено увеличение размера материнского капитала на 9,5%. Если семьи уже использовали часть средств из материнского капитала, то индексация применится только к неизрасходованной части суммы, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...