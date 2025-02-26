В ОП предложили повысить маткапитал за третьего ребенка до миллиона рублей

Общественная палата предложила повысить размер единовременной выплаты с 450 тысяч до одного миллиона рублей для семей, в которых с 1 января 2025 года появится третий ребенок или последующие дети. Об этом сообщается в совместном докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России».
«Для стимулирования рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет авторы доклада предлагают увеличить с 450 тысяч до одного млн рублей размер выплаты семьям, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотеке», — передает РБК содержание документа. Там уточнили, что на текущий момент такая мера действует только в Дальневосточном регионе.
Также ОП предложила увеличить размер ежемесячного пособия до уровня прожиточного минимума для всех беременных женщин. В настоящее время государство выплачивает таким женщинам пособие, которое составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Кроме того, предлагается введение универсального пособия для каждого ребенка в многодетных семьях до достижения ими 17-летнего возраста. Размер такого пособия должен составлять половину прожиточного минимума Предлагается также запустить программу льготного кредитования для приобретения автомобилей отечественного производства для всех многодетных семей.
С 1 февраля 2025 года предусмотрено увеличение размера материнского капитала на 9,5%. Если семьи уже использовали часть средств из материнского капитала, то индексация применится только к неизрасходованной части суммы, передает «Царьград».
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