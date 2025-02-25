В ХМАО выставлен на торги огромный ТЦ за 180 миллионов рублей

В Нижневартовске (ХМАО) ТЦ, расположенный на въезде, реализуют через коммерческие торги. Здание, построенное более десяти лет назад площадью 5,5 тысяч квадратных метров готовы отдать за 180 миллионов рублей, рассказали риэлторы URA.RU.
«Продается крупный торговый центр в новом, активно развивающемся микрорайоне Нижневартовска. Хорошая транспортная доступность: расположен на маршруте въезда в город из региона, рядом автовокзал, остановки общественного транспорта. Парковка на территории здания и в его пределах на 350 машин. Интенсивный пешеходный и автомобильный трафик привлекает постоянных покупателей города и региона. Долгосрочный договор с якорным арендатором „Доброцен“», — говорится в объявлении сервиса по продаже недвижимости.
В разговоре с корреспондентом представитель сервиса пояснил, что владелец в случае инвестиционного предложения готов рассмотреть не чистую продажу ТЦ целиком, а как свой взнос в будущий проект. Например, если новый собственник решит перестроить здание под другой бизнес.
Нынешний владелец имеет несколько компаний, основной профиль работы — строительство. Ранее бизнесмен возвел ЖК «Белые ночи» в старой части города, квартиры в нем проданы наполовину. Сейчас ведется строительство нового объекта.
«У нас рядом с ТЦ недостроенный объект — пока фундамент, недостроенный первый этаж. Вырученные средства от продажи намерены инвестировать в этот проект», — пояснила URA.RU управляющая делами предпринимателя. Также компания готова на сотрудничество с ритейлерами и инвесторами.
Ранее URA.RU рассказывало о продаже других крупных торговых центров в Югре. Например в Сургуте выставляли на продажу ТЦ площадью 12 тысяч квадратных метров. Объект оценили более чем в миллиард рублей, помещения в нем арендуют сразу несколько известных ритейлеров. А в Нижневартовске продавали другой торговый комплекс за 100 миллионов.
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