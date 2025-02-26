Уральский девелопер начал готовить площадку под строительство ЖК в Кургане. Фото, видео

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На стройке готовят площадку под возведение ЖК
На стройке готовят площадку под возведение ЖК Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

На территорию бывшего кинотеатра «Звездный» в Кугане загнали еще больше спецтехники. Вечером 25 февраля на стройке был лишь один экскаватор. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ. В пресс-службе застройщика сообщили, что идет подготовка площадки. 

«На строительной площадке на месте бывшего кинотеатра „Звездный“ увеличилось количество спецтехники. Работают экскаватор, трактор с гидромолотом и грузовая машина с погрузчиком. Расчищают территорию», — передает корреспондент URA.RU 

Представитель застройщика сообщил корреспонденту URA.RU, что непосредственно строительные работы еще не ведутся. «Оформляем для этого все необходимые документы. Пока идет подготовка строительной площадки», — сообщили в пресс-службе строительной компании «Брусника».

Ранее URA.RU писало, что в районе перекрестка Карла Маркса — Пролетарской появится жилой комплекс переменной этажности. Дом-квартал планируют построить в течение двух лет. Вокруг комплекса будут высажены сотни деревьев и тысячи кустарников. 

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На территорию бывшего кинотеатра «Звездный» в Кугане загнали еще больше спецтехники. Вечером 25 февраля на стройке был лишь один экскаватор. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ. В пресс-службе застройщика сообщили, что идет подготовка площадки.  «На строительной площадке на месте бывшего кинотеатра „Звездный“ увеличилось количество спецтехники. Работают экскаватор, трактор с гидромолотом и грузовая машина с погрузчиком. Расчищают территорию», — передает корреспондент URA.RU  Представитель застройщика сообщил корреспонденту URA.RU, что непосредственно строительные работы еще не ведутся. «Оформляем для этого все необходимые документы. Пока идет подготовка строительной площадки», — сообщили в пресс-службе строительной компании «Брусника». Ранее URA.RU писало, что в районе перекрестка Карла Маркса — Пролетарской появится жилой комплекс переменной этажности. Дом-квартал планируют построить в течение двух лет. Вокруг комплекса будут высажены сотни деревьев и тысячи кустарников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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