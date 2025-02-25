25 февраля 2025

В ХМАО работодатели предлагают школьникам зарплату в 80 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подросткам предлагают работу курьера за 80 тысяч рублей
В ХМАО подросткам предлагают работу курьера за 80 тысяч рублей Фото:

В Югре открыты вакансии для подростков 14-17 лет. Школьники могут заработать в свободное от учебы время от 25 до 82 тысяч рублей. Такими данными с URA.RU поделились эксперты H.h.ru.

«За первые два месяца 2025 года в Югре было открыто чуть более 170 вакансий, доступных кандидатам с 14 лет, о чем работодатели сделали специальную отметку в вакансии. Заработная плата варьируется от 25 до 82 тысяч рублей. Как правило, самые высокие заработки обещают в курьерских вакансиях», — сообщили аналитики сервиса URA.RU.

Подавляющее большинство предложений для школьников и студентов предполагает частичную занятость (78%). Почти половина предложений — это работа курьерами (48%). Также молодых людей готовы трудоустраивать в качестве упаковщиков, комплектовщиков (19%). Реже предлагают работу менеджерами по продажам и продавцами-консультантами (по 2%).

В ХМАО подростки 14-18 лет также могут получить подработку через Центры занятости населения (ЦЗН). Например, только в первом полугодии 2024 года заработать на карманные расходы смогли свыше девяти тысяч молодых югорчан. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних 4-7 часов в день в зависимости от возраста. Дети могут быть задействованы в работах по благоустройству, ремонту, уборке территорий. Зарплаты на таких вакансия ЦЗН по итогам прошлого года доходили до 32 тысяч рублей.

Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО за год зарплаты для квалифицированных рабочих на производстве выросли на 8%. Вакансий сейчас предлагают меньше, чем годом ранее, а спрос на такую работу у соискателей значительно подрос. 

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В Югре открыты вакансии для подростков 14-17 лет. Школьники могут заработать в свободное от учебы время от 25 до 82 тысяч рублей. Такими данными с URA.RU поделились эксперты H.h.ru. «За первые два месяца 2025 года в Югре было открыто чуть более 170 вакансий, доступных кандидатам с 14 лет, о чем работодатели сделали специальную отметку в вакансии. Заработная плата варьируется от 25 до 82 тысяч рублей. Как правило, самые высокие заработки обещают в курьерских вакансиях», — сообщили аналитики сервиса URA.RU. Подавляющее большинство предложений для школьников и студентов предполагает частичную занятость (78%). Почти половина предложений — это работа курьерами (48%). Также молодых людей готовы трудоустраивать в качестве упаковщиков, комплектовщиков (19%). Реже предлагают работу менеджерами по продажам и продавцами-консультантами (по 2%). В ХМАО подростки 14-18 лет также могут получить подработку через Центры занятости населения (ЦЗН). Например, только в первом полугодии 2024 года заработать на карманные расходы смогли свыше девяти тысяч молодых югорчан. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних 4-7 часов в день в зависимости от возраста. Дети могут быть задействованы в работах по благоустройству, ремонту, уборке территорий. Зарплаты на таких вакансия ЦЗН по итогам прошлого года доходили до 32 тысяч рублей. Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО за год зарплаты для квалифицированных рабочих на производстве выросли на 8%. Вакансий сейчас предлагают меньше, чем годом ранее, а спрос на такую работу у соискателей значительно подрос. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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