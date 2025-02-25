В ХМАО работодатели предлагают школьникам зарплату в 80 тысяч рублей

В Югре открыты вакансии для подростков 14-17 лет. Школьники могут заработать в свободное от учебы время от 25 до 82 тысяч рублей. Такими данными с URA.RU поделились эксперты H.h.ru.
«За первые два месяца 2025 года в Югре было открыто чуть более 170 вакансий, доступных кандидатам с 14 лет, о чем работодатели сделали специальную отметку в вакансии. Заработная плата варьируется от 25 до 82 тысяч рублей. Как правило, самые высокие заработки обещают в курьерских вакансиях», — сообщили аналитики сервиса URA.RU.
Подавляющее большинство предложений для школьников и студентов предполагает частичную занятость (78%). Почти половина предложений — это работа курьерами (48%). Также молодых людей готовы трудоустраивать в качестве упаковщиков, комплектовщиков (19%). Реже предлагают работу менеджерами по продажам и продавцами-консультантами (по 2%).
В ХМАО подростки 14-18 лет также могут получить подработку через Центры занятости населения (ЦЗН). Например, только в первом полугодии 2024 года заработать на карманные расходы смогли свыше девяти тысяч молодых югорчан. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних 4-7 часов в день в зависимости от возраста. Дети могут быть задействованы в работах по благоустройству, ремонту, уборке территорий. Зарплаты на таких вакансия ЦЗН по итогам прошлого года доходили до 32 тысяч рублей.
Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО за год зарплаты для квалифицированных рабочих на производстве выросли на 8%. Вакансий сейчас предлагают меньше, чем годом ранее, а спрос на такую работу у соискателей значительно подрос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!