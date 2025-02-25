В ХМАО выросли зарплаты на предприятиях из-за дефицита рабочих

В Югре за год зарплаты для квалифицированных рабочих на производстве выросли на 8%. Вакансий сейчас предлагают меньше, чем годом ранее, а спрос на такую работу у соискателей значительно подрос, сообщили аналитики сервиса Зарплата.Ру.
«В производстве наметилась стабилизация ситуации. Рост числа вакансий относительно декабря минувшего года составил всего 6% при приросте числа откликов за год на 65%. За год в этой сфере медианные зарплатные предложения выросли на 8%», — рассказали аналитики.
Больше всего поднялись зарплаты для мастеров участка — плюс +43% — 100 тыс.рублей, сервисных инженеров — плюс 32% — 92,5 тыс.рублей, операторов производственной линии — плюс 30% — 65 тыс.рублей. Больше всех могут заработать начальники производств — зарплата для них выросла на 12% и составила в среднем 106,5 тыс.рублей.
Зарплатные предложения для работников производств — в числе лидирующих в сравнении с другими отраслями. Привлекает соискателей, главным образом, рост зарплат.
«Спрос на узкие высококвалифицированные кадры сохраняется. В большинстве производственных профессий высокий порог входа, который требует необходимого опыта и квалификации», — добавила эксперт.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре 40% соискателей оставляют привычные офисные должности и уходят на рабочее производство. В топе тех, кто переквалифицируется — бухгалтеры, инженеры, проектные руководители.
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