Dnevni Avaz: Додика приговорили к заключению за неподчинение

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году заключения и наложил шестилетний запрет на политическую деятельность. Причиной указано неподчинение Высокому представителю международного сообщества в стране Кристиану Шмидту. Об этом сообщает боснийская газета Dnevni Avaz.
«Милорад Додик приговорен к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на политическую деятельность», — сообщила Dnevni Avaz. Вердикт вынес суд первой инстанции. Окончательное решение будет вынесено палатой второй инстанции Суда БиГ после того, как защита и обвинение подадут апелляции.
В августе 2023 года против Додика были выдвинуты обвинения после того, как политик в июне подписал указ, по которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины были объявлены недействительными на территории Республики Сербской. Исполняющего обязанности директора издания Республики Сербской «Службени гласник» Милоша Лукича обвинили в публикации этого указа.
Министерство иностранных дел России выразило серьезные опасения по поводу последствий, которые могут возникнуть после приговора Додику. В ведомстве также указали на то, что обвинения против Додика сфабрикованы и направлены против всего сербского народа.
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