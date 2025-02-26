Вице-губернатора Вологодской области отправили в СИЗО из-за взятки

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Алексеев отправлен в СИЗО
Алексеев отправлен в СИЗО Фото:

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

«Денис Алексеев арестован в Москве», — сообщает ТАСС. В рамках этого дела также был задержан глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров, которому суд назначил арест до 24 апреля. Оба обвиняемых отрицают свою вину и воспользовались правом не давать показания.

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Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки. «Денис Алексеев арестован в Москве», — сообщает ТАСС. В рамках этого дела также был задержан глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров, которому суд назначил арест до 24 апреля. Оба обвиняемых отрицают свою вину и воспользовались правом не давать показания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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