Вице-губернатора Вологодской области отправили в СИЗО из-за взятки

Алексеев отправлен в СИЗО
Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки.
«Денис Алексеев арестован в Москве», — сообщает ТАСС. В рамках этого дела также был задержан глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров, которому суд назначил арест до 24 апреля. Оба обвиняемых отрицают свою вину и воспользовались правом не давать показания.
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