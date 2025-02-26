Главу представительства Вологодской области арестовали за многомиллионную взятку

Суд арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова. Он будет находиться под стражей до 24 апреля.
«Постановлением Басманного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля в отношении Кирилла Бочарова», — сообщили представители суда. Информацию об этом передает РИА Новости.
Ранее Бочарова и вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева задержали в Москве. Обвиняемые, по данным следствия, требовали около 100 млн рублей у лесопромышленного предприятия за продление договора на аренду лесных участков и за обеспечение общего покровительства.
Сотрудниками ФСБ и СКР была проведена операция. Вследствие слаженной работы оперативников при получении части суммы — 30 млн рублей — с поличным был пойман и задержан вице-губернатор Алексеев.
Алексеев и Бочаров опровергли предъявленные им обвинения. В ходе первых допросов полномочный представитель воспользовался своим конституционным правом, согласно статье 51 Конституции РФ, и отказался от дачи показаний, что позволяет не свидетельствовать против себя и своих родственников.
Днем 26 февраля стало известно, что Басманный суд Москвы получил от следственных органов ходатайство о заключении под стражу Бочарова. Его обещали рассмотреть в ближайшее время.
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