В ХМАО объявлена актировка в нескольких городах и поселениях

В селе Корлики из-за морозов ниже -37 отменены занятия у всех школьников
новость из сюжетаАктировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
В ХМАО 27 февраля из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены в пяти муниципалитетах. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 27 февраля отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27 до -37,7 градусов, ветер 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Дома останутся ученики деревни Корлики. С 1-й по 4-й класс отменены занятия в Радужном, Ваховске, Новоаганске и селе Варьеган.
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