26 февраля 2025

В ХМАО объявлена актировка в нескольких городах и поселениях

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В селе Корлики из-за морозов ниже -37 отменены занятия у всех школьников
В селе Корлики из-за морозов ниже -37 отменены занятия у всех школьников Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В ХМАО 27 февраля из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены в пяти муниципалитетах. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 27 февраля отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27 до -37,7 градусов, ветер 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Дома останутся ученики деревни Корлики. С 1-й по 4-й класс отменены занятия в Радужном, Ваховске, Новоаганске и селе Варьеган.

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В ХМАО 27 февраля из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены в пяти муниципалитетах. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены 27 февраля отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27 до -37,7 градусов, ветер 0-1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Дома останутся ученики деревни Корлики. С 1-й по 4-й класс отменены занятия в Радужном, Ваховске, Новоаганске и селе Варьеган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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