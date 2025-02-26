26 февраля 2025

Зарплатные ожидания челябинцев за год выросли на 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники офисов и цехов увеличили зарплатные ожидания
Сотрудники офисов и цехов увеличили зарплатные ожидания Фото:

Соискатели рабочих мест на челябинском рынке труда за год увеличили свои зарплатные ожидания на 10 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, при смене работодателя персонал рассчитывает в среднем на доход 60 тысяч рублей.

«В начале года средняя ожидаемая заработная плата в регионе составила 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 20%. В рублях этот прирост составил 10 тысяч рублей», — выяснили в HeadHunter.

Средние зарплатные ожидания челябинцев ниже аналогичных показателей по стране, где они достигли 70 тысяч рублей. В то же время стремление к увеличению дохода у разных профессиональных сообществ различается. Высший и средний менеджмент стал искать рабочие места, где платят больше на 23,9 тысячи рублей, или на 24%. Финансисты и бухгалтеры ожидают роста зарплаты на 40%, что в рублевом эквиваленте составило прибавку в 20 тысяч рублей. Аграрии и рабочие добывающих отраслей увеличили зарплатные ожидания на 25%, или на 20 тысяч рублей. Среди других профессий, где зафиксирован значительный рост зарплатных аппетитов, — специалисты в сферах стратегии, инвестиций и консалтинга, HR-менеджмента, закупок и производства.

В результате топ-менеджеры в среднем хотят получать 123,9 тысячи рублей. Консультанты рассчитывают на 120 тысяч, производственники — на 100 тысяч рублей.

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Соискатели рабочих мест на челябинском рынке труда за год увеличили свои зарплатные ожидания на 10 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, при смене работодателя персонал рассчитывает в среднем на доход 60 тысяч рублей. «В начале года средняя ожидаемая заработная плата в регионе составила 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 20%. В рублях этот прирост составил 10 тысяч рублей», — выяснили в HeadHunter. Средние зарплатные ожидания челябинцев ниже аналогичных показателей по стране, где они достигли 70 тысяч рублей. В то же время стремление к увеличению дохода у разных профессиональных сообществ различается. Высший и средний менеджмент стал искать рабочие места, где платят больше на 23,9 тысячи рублей, или на 24%. Финансисты и бухгалтеры ожидают роста зарплаты на 40%, что в рублевом эквиваленте составило прибавку в 20 тысяч рублей. Аграрии и рабочие добывающих отраслей увеличили зарплатные ожидания на 25%, или на 20 тысяч рублей. Среди других профессий, где зафиксирован значительный рост зарплатных аппетитов, — специалисты в сферах стратегии, инвестиций и консалтинга, HR-менеджмента, закупок и производства. В результате топ-менеджеры в среднем хотят получать 123,9 тысячи рублей. Консультанты рассчитывают на 120 тысяч, производственники — на 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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